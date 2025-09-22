Sep 22, 2025 5:54 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الشرع: سوريا تستعد لانتخابات لتمثيل كافة الشعب وترامب أزال بعض العقوبات وعلى الكونغرس أن يتحرك لرفع ما تبقى منها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o