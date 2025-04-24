Apr 24, 2025 3:34 PMClock
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الشرطة الفرنسية: قتيل و3 جرحى في حادث طعن في مدرسة ثانوية في مدينة "نانت" غربي فرنسا على يد طالب فرنسي ولا مؤشرات على عمل إرهابي

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