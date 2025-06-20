Jun 20, 2025 4:01 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الشرطة البريطانية: اعتقال 6 أشخاص للاشتباه في تورّطهم بإلحاق أذى جسدي خطير بشخصين قرب سفارة إيران في لندن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o