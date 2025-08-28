12:53 PMClock
الشرطة الإيرانية: ضبطنا ورشة لصناعة الأحزمة الناسفة والقنابل اليدوية ولأسلحة والذخائر في مستودعات تابعة لتنظيم "جيش العدل" الإرهابي في محافظة سيستان وبلوشستان

