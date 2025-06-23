Jun 23, 2025 2:28 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الشرطة الإيرانية: اعتقال شبكة متورّطة في إطلاق المسيّرات من المناطق الجبلية شمال غرب طهران

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o