Jul 1, 2025 3:03 PMClock
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الشرطة الإيرانية: إلقاء القبض على شخص في طهران بتهمة التواصل مع إسرائيل ومحاولة إثارة الفوضى في البلاد

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