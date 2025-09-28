Sep 28, 2025 8:40 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الشرطة الأميركية: مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بكنيسة في ولاية ميشيغن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o