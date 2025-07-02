Jul 2, 2025 8:16 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الشرطة الألمانية: سجلنا 7960 حالة دخول غير مصرح بها عبر الحدود البرية في أيار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o