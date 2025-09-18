المركزية - عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية اجتماعاً في مجلس النواب برئاسة النائب سيمون أبي رميا، وحضور النواب: وضاح الصادق، هاكوب ترزيان، جهاد بقرادوني، إلياس اسطفان، غسان عطالله ورازي الحاج.

تم خلال الاجتماع التداول في واقع المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، حيث اطّلعت اللجنة على المعطيات المتوافرة والتي أظهرت وجود سوء إدارة، وإهمال، وهدر للأموال العامة في إدارة هذه المنشآت.

وبعد النقاش، قررت اللجنة عقد اجتماع الأسبوع المقبل للتوسع في دراسة هذا الملف، واتخاذ القرارات المناسبة بما يضمن وضع حد للمخالفات القائمة، وحماية المرافق الرياضية الوطنية ومحاسبة المسؤولين.

وقد أخذت اللجنة علماً بإعلان وزارة الشباب والرياضة عن البدء بقبول الطلبات لمركز رئيس مجلس ادارة متفرغ ومدير عام للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية بالإضافة إلى عضوين متفرغين للمؤسسة.