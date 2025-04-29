Apr 29, 2025 5:37 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"الشاباك": كشفنا عن 17 قضية تجسس لصالح إيران واعتقلنا 32 إسرائيليا منذ بداية الحرب

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o