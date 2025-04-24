المركزية - اشارت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان، الى أن "رئاسة الجمهورية اعلنت أن فخامة رئيس الجمهورية قد وقع بتاريخ 10 نيسان 2025، وثيقة إبرام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوو الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في خطوة تعد مفصلية، إذ تؤكد التزام لبنان الراسخ بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم".

ورأت أن "هذا الإبرام الرسمي، يشكل محطة أساسية في مسار تطبيق ما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، لجهة اعتماد المعايير الدولية في مجال العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية الشاملة للفئات الأكثر هشاشة، وفي طليعتها الأشخاص ذوي الإعاقة".

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الشؤون، التزامها الكامل بـ"متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية والعمل على تطوير السياسات والبرامج الوطنية التي تضمن المشاركة الكاملة والفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة. وتشمل هذه الجهود دعم حقوقهم في مجالات التعليم والعمل والصحة والحماية الاجتماعية، وصولا إلى بناء مجتمع أكثر شمولا وعدالة".

واعتبرت أن "توقيع هذه الاتفاقية يجسد إرادة الدولة اللبنانية في المضي قدما نحو تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز الكرامة الإنسانية، ويشكل دعوة متجددة لجميع الشركاء المحليين والدوليين إلى توحيد الجهود من أجل دعم هذه الفئة الأساسية من المجتمع".