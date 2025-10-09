المركزية- زار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط يرافقه نائب إتحاد بلديات جبيل ورئيس بلدية ميفوق بشير الياس رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان في اليرزة ، وتناول البحث أموراً سياسية ومشاريع إنمائية عدة تخص قضاء جبيل لا سيما إعادة إحياء مستشفى الرئيس ميشال سليمان الحكومي في بلدة ميفوق .

وتم الإتفاق على متابعة هذا الموضوع مع مجلس الإنماء والإعمار من أجل استكمال الأعمال كون المشروع يمثّل حاجة صحية أكثر من ضرورية في جرد جبيل الشمالي وجرد منطقة البترون .