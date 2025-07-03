المركزية - عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين لقاء اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة مع السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو وحضور اعضاء اللجنة.

وقال علامة بعد الجلسة : "كان لدينا لقاء اليوم في لجنة الشؤون الخارجية مع السفير الفرنسي السفير ماغرو وهي لقاءات دورية نعقدها للاطلاع على الدور الذي تقوم بها فرنسا لدعم الدولة اللبنانية على اكثر من مسار "، مشيرًا إلى أن" النقاش تركز حول القرار 1701 وعدم التزام العدو الإسرائيلي بتطبيق بنوده، حيث عرض السفير الفرنسي الجهود التي تبذلها بلاده في سبيل تفعيل هذا القرار وتنفيذه بشكل كامل".

اضاف:"كما تحدثنا عن موضوع دعم فرنسا للجيش اللبناني والجهود الذي يقوم بها الجيش"، وأشار إلى أن فرنسا قدّمت الخرائط اللازمة لتحديد الحدود، وأن العمل جارٍ على المستوى الفني لتوضيح هذا الملف، بدءًا من الحدود البرية وربما لاحقًا البحرية، وفق ما أوضح السفير".

وقال:"بحث اللقاء في ملف المساعدات لإعادة الإعمار"، و لفت الى أن" الدعم الفرنسي في هذا الإطار مرتبط بإجراء الإصلاحات المطلوبة من قبل الدولة اللبنانية، لا سيما إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الهندسات المالية، وهي خطوات تعوّل عليها فرنسا والمجتمع الدولي لدفع عملية إعادة الإعمار".

وأشار علامة إلى" العمل على تأمين مبلغ 250 مليون دولار عبر البنك الدولي، والذي من المنتظر أن يعرض على مجلس النواب"، معتبرا أن "هذا التمويل يشكل عنصرا مساعدا في مسار الإعمار".

وفي ما يتعلق بعمل قوات "اليونيفيل"، شدد علامة على "حرص لبنان على تجديد مهمتها دون تعديل، وهو ما يشكل الموقف الرسمي اللبناني"، لافتًا إلى دعم فرنسا لهذا التوجه".

اضاف:" كما تطرق اللقاء إلى أوضاع "الأونروا" بعد تقليص تمويلها، وشرحنا للسفير أهمية دعم الوكالة نظرًا لوجود عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان". مشيرا الى انه" نم التركيز على مسالة النازحين السوريين بخاصة بعد رفع العقوبات ووجود حكومة في سوريا، الأمر الذي يُسقط الحجج التي تعيق عودة النازحين إلى بلادهم".