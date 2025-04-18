أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، أنه “يرجى الانتباه إذ يتم تداول روابط مجموعات واتساب تدّعي أنها تابعة لمستفيدين من برنامج أمان التابع للوزارة”.

وقالت في بيان: “نؤكد أن هذه الروابط غير رسمية وقد تكون وسيلة للاحتيال أو جمع بياناتكم الشخصية”، مشيرةً إلى أن “الجهات الرسمية لا تتواصل مع المستفيدين عبر مجموعات واتساب عامة”.

وأضافت الوزارة: “نرجو منكم عدم الانضمام أو مشاركة هذه الروابط، والإبلاغ عنها عند الضرورة”.

وأكدت أن “جميع الخدمات التي تقدمها مجانية بالكامل، ولا يتم تقاضي أي مبلغ مالي من المستفيدين تحت أي ظرف”، قائلةً: “يرجى الحذر من أي جهة أو شخص يطلب المال مقابل تسجيل أو تسهيل الحصول على خدمات الوزارة، بما في ذلك برنامج أمان”.

وشددت الوزارة في بيانها على أنها “غير مسؤولة عن أي تعاملات مالية تتم خارج القنوات الرسمية”، مضيفةً: “الرجاء عدم دفع أي مبلغ مالي لأي شخص، والإبلاغ عن أي محاولة استغلال فوراً”.

وختمت البيان بالقول: “تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية ان الخط الساخن الوحيد للمراجعات والشكاوى الخاصة ببرنامج أمان هو 1714. يرجى عدم التواصل مع أي أرقام أو جهات غير معتمدة”.