حذّرت وزارة الشؤون الاجتماعية من تداول روابط لمجموعات على تطبيق واتساب، تدّعي أنها تابعة لمستفيدين من برنامج "أمان" الذي تنفّذه الوزارة. وأكدت أن "هذه الروابط غير رسمية، وقد تُستخدم لغايات احتيالية أو لجمع بيانات شخصية دون وجه حق".

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الجهات الرسمية لا تتواصل مع المستفيدين عبر مجموعات واتساب عامة، داعية المواطنين إلى عدم الانضمام أو مشاركة هذه الروابط، والإبلاغ عنها عند الضرورة".

وشددت الوزارة على أن "جميع خدماتها مجانية بالكامل، بما في ذلك التسجيل والاستفادة من برنامج "أمان"، ولا يتم تقاضي أي رسوم أو مبالغ مالية تحت أي ظرف". كما حذّرت من التعامل مع أي جهة أو فرد يطلب المال مقابل تسهيل الحصول على أي خدمة من خدمات الوزارة، مؤكدة أن الوزارة غير مسؤولة عن أي تعاملات مالية تتم خارج القنوات الرسمية.

وختمت الوزارة بالتشديد على أن الخط الساخن الوحيد المخصص للمراجعات والشكاوى المرتبطة ببرنامج "أمان" هو 1714، داعية المواطنين إلى عدم التواصل مع أي أرقام أو جهات غير معتمدة.