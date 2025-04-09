استقبلت اللبنانيّة الأولى السيّدة نعمت عون وفدًا من سيدات مكتب راعوية المرأة في الدائرة البطريركيّة في بكركي، في القصر الجمهوري في بعبدا.

إستهل اللقاء بتقديم التهاني والتمنيات لها التوفيق في مهامها كرئيسة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

بعدها تولّت منسّقة المكتب البروفيسور ميرنا عبود المزوق عرض رؤية واهداف راعوية المرأة، والدور الذي تلعبه السيدات في الأبرشيات المارونيّة في لبنان والانتشار لتعزيز حضور المرأة في الكنيسة والمجتمع. كما عرضت للمارونيّة الأولى، برنامج عمل المكتب لمناسبة إطلاق سنة المرأة المارونيّة الذي أعلن من بكركي في اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار.

في السياق، جرى بحث في واقع المرأة اللبنانيّة والتحديّات التي تواجهها على مختلف الصُعد، وسبُل التعاون بين المكتب والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانيّة، واستكمال العمل على وضع بروتوكول التعاون بين الجهتين.

من جهتها، ثمّنت السيدة الأولى عمل راعوية المرأة على التنشئة والأبحاث العلميّة والأنشطة الاجتماعيّة والثقافية التي تعزّز دور المرأة كشريكة كاملة في المجمتع وفي صنع القرار. أيضًا شددّت السيدة عون على ضرورة تركيز الجهود على دعم الشباب وحثّهم على التشبّث بجذورهم وتعزيز دورهم في بناء مستقبل لبنان.

في الختام تسلّمت السيدة الأولى من الوفد، نسخًا من منشورات المكتب ومن الوثيقة التأسيسيّة التي انبثقت عن السينودوس الخاص بالمرأة في الكنيسة المارونيّة.



