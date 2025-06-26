Jun 26, 2025 7:15 AMClock
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السيناتور بيرني ساندرز لـ"الغارديان": يجب إنهاء الدعم الأميركي لحكومة نتنياهو المتطرفة التي تبيد سكان غزة وتجوعهم

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