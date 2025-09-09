Sep 9, 2025 7:41 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

السيناتور الديمقراطية جاين شاهين: من المؤسف أن إسرائيل قصفت الدوحة وهي واحدة من حلفائنا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o