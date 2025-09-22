تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم، في منطقة تل نحاس، الواقعة بين بلدتي كفركلا وبرج الملوك، بالقرب من أحد مراكز قوات اليونيفيل.

وكانت هرعت على الفور سيارات الدفاع المدني من مركز القليعة إلى الموقع لمحاولة السيطرة على النيران. لكن سرعة الرياح وطبيعة الارض الوعرة أدّت إلى تمدد الحريق نحو أراضٍ واسعة في خراج بلدة برج الملوك، واقتربت ألسنة اللهب بشكل مقلق من منازل السكان ومركز اليونيفيل، ما استدعى الاستعانة بفرق إضافية من مراكز الدفاع المدني في الخيام و جديدة مرجعيون.

واستمرّت جهود الإطفاء لأكثر من 5 ساعات متواصلة، حيث واجه عناصر الدفاع المدني صعوبات كبيرة في محاصرة النيران، وتمكّنوا رغم كل التحديات، من السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداده إلى المنازل.

ويُشار إلى أن النيران أتت على مساحات من الأشجار الحرجية والمثمرة، وسط مناشدات لتكثيف إجراءات الوقاية تحسبًا لاشتعال حرائق جديدة.