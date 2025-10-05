Oct 5, 2025 3:43 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة المصرية في دعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الاتجاهات الإستراتيجية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o