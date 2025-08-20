Aug 20, 2025 3:57 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

السيسي يجدد التأكيد في اتصال مع ماكرون موقف مصر الثابت والرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه أو المساس بحقوقه المشروعة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o