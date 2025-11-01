Nov 1, 2025 8:19 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

السيسي خلال افتتاح المتحف المصري الكبير: مصر القديمة ألهمت شعوب الأرض، ومن ضفاف النيل انطلقت أنوار الحكمة في اتجاه التقدم الإنسانيّ والحضارة هذه تُبنى في أوقات السلام

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o