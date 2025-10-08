Oct 8, 2025 12:15 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

السيسي: الرئيس ترامب أرسل مبعوثَيه بتكليف واضح بالعمل على إنهاء حرب غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o