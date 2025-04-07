Apr 7, 2025 1:05 PMClock
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السيسي: أكدتُ مع ماكرون دعم لبنان وشددت معه على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية

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