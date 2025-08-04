Aug 4, 2025 6:45 PMClock
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السير متوقف على الطريق البحرية بين انطلياس والزلقا بسبب استخدامه ذهاباً وإياباً وسط غياب تامّ لعناصر السير

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