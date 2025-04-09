المركزية - بدأت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد جولتها العكارية، بزيارة مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا في دار الافتاء في حلبا، ترافقها مديرة مشروع "أمان" ماري غية، رئيس دائرة عكار في الشؤون منال السحمراني وعبير قسيس مساعدة اجتماعية في الادارة المركزية.

وكان في استقبال حنين الى جانب زكريا، رئيس دائرة اوقاف عكار الشيخ مالك جديدة وعضو المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى النقيب محمد المراد، رئيس صندوق الزكاة في عكار اسامة الزعبي ورؤساء اتحادات بلديات جرد القيطع ونهر الأسطوان وساحل ووسط القيطع عبد الاله زكريا، عمر الحايك، احمد المير وامين سر المحافظة لقمان الكردي، مدير مجمع عكار للرعاية والتنمية محمود رفاعي وفاعليات.

بداية، نقلت السيد تحيات رئيس الحكومة القاضي نواف سلام وقالت:"كان لي الشرف ان أبدأ زيارتي من دار الافتاء في عكار ولقاء سماحة المفتي ورجال الدين والهيئات للاطلاع منهم على الحاجات.

زيارتي هي للاطلاع ميدانيا على اوضاع مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية والامكانيات الموجودة لتقديم الخدمات المطلوبة تجاه الاسر الاشد فقرا والمعوقين وغيرهم من المستفيدين"، مشيرة الى ان "هناك أفكار عدة نعمل على دراستها لتحسين مستوى الخدمات".

من جهته، نوه المفتي زكريا بـ"نشاط السيد مع بداية تكليفها في الوزارة ،و كيف خصّت عكار بالزيارة"، وقال:"سمعنا منها كلاما طيبا عما تنوي القيام به بالوزارة"، ودعا الى "تشجيع العائلات الاشد حاجة على الانتاج من خلال دعم الوزارة لهم"، مشيرا الى ان "اوضاع العديد من العائلات في عكار بامس الحاجة الى التقديمات".

وحمّل زكريا الوزيرة السيد "دعوة جميع الوزراء الى ان تحظى عكار باهتمامهم لانها المحافظة الاشد حاجة"، منوها بزيارة الرئيس سلام الى مطار القليعات في عكار واهتمامه بتشغيل هذا المرفق الهام للمحافظة والشمال ولبنان".

سرايا حلبا: ثم انتقلت السيد الى سرايا حلبا وعقدت اجتماعا موسعا مع محافظ عكار عماد اللبكي في حضور النائب محمد يحيى، وممثلين عن النواب: اسعد درغام وجيمي جبور وسجيع عطية: اسعد عبيد ويوسف وهبي وسموح المحمد.

كما حضر رؤساء بلديات سهل عكار على المعلا ووادي خالد على موسى السعيد وجرد القيطع عبد الاله زكريا ونهر الاسطوان عمر الحايك وساحل ووسط القيطع عمر الحايك، امينة سر المحافظة رولا البايع ورئيس قسم المحافظة لقمان الكردي.

ورحب اللبكي بالوزيرة السيد والوفد المرافق وتحدث عن اهم الحاجات الملحة ومنها النزوح السوري الماضي والمستجد، ثم

استعمت السيد الى مداخلات رؤساء اتحادات البلديات والنواب وممثليهم، على ان تستكمل جولتها في عكار على مراكز الشؤون في حلبا ورحبة.