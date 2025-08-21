زارت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون مركز سرطان المرأة في مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" حيث اطلعت على الخدمات التي يقدمها المركز الذي يعتبر أول مركز متخصص من نوعه في لبنان والمنطقة لمتابعة صحة المرأة ودعمها في مواجهة أحد أخطر التحديات الصحية التي يمكن أن تتعرض لها. وزارت مريضات في مرحلة العلاج وتمنت لهن الشفاء العاجل، قبل أن تنتقل إلى الإدارة العامة وتلتقي ممثلين عن الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية.

وتوجهت عون بكلمة شكر قالت فيها: "أشكركم من أعماق قلبي. لستم أنتم من يطلب دعمي بل أنا جئت لآخذ منكم كل الدعم. الابتسامة التي رأيتها اليوم على وجوه المرضى، إنما هي بفضلكم أنتم. جمعيكم هنا يزرع الأمل في النفوس. ونسأل الله أن تكونوا أنتم الملاك الحارس لهؤلاء المرضى وللبنان بأسره".