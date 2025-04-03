Apr 3, 2025 10:17 AMClock
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السيارة المستهدفة من نوع رابيد، أصيبت من الخلف، والمعلومات تفيد أن لا إصابات

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