أشادت وزارة السياحة اللبنانية بحفل الفنان الشامل مروان خوري الذي أقيم في القبيات ضمن فعاليات مهرجانات القبيات الدولية، بحضور وزيرة السياحة لورا لحود.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" مقاطع فيديو من الحفل، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "الجمهور كان الفنان الكبير مروان خوري في مهرجان القبيات الدولي، وكان من المؤثر أن نرى الجميع يغني معه، يعرف كل كلمة من أغانيه، طوال الحفل".

وجمع الحفل عشاق الموسيقى الراقية، وتميّز بأجوائه الدافئة وتفاعل الحاضرين مع باقة من أجمل أغاني مروان خوري التي رددوها بصوت واحد، في ليلة ستبقى محفورة في أرشيف المهرجانات.

