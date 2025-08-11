Aug 11, 2025 3:28 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

السوداني يرعى توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين مستشار الأمن القومي العراقي والأمين العام للأمن القومي الإيراني بشأن التنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o