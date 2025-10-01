Oct 1, 2025 1:23 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

السوداني: بذلنا جهدا دبلوماسيا كبيرا في المنطقة لتجنب زج العراق في حرب الـ 12 يوما

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o