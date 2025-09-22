المركزية- أبدى الرئيس فؤاد السنيورة" استنكاره وإدانته الشديدين للمجزرة الإسرائيلية المروعة التي استهدفت عائلة بريئة من ال شرارة، في مدينة بنت جبيل الجنوبية".

وقال في بيان "تستمر إسرائيل وتمعن في جرائمها الموصوفة في قتل الابرياء في لبنان وفلسطين، وفي انتهاك القوانين الإنسانية، مطيحةً بأبسط مبادئ حقوق الانسان".

واعتبر انّه"ليس من المقبول أن تستمر إسرائيل في ارتكاباتها المتمادية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، مستقويةً بدعمٍ لا محدود من الولايات المتحدة الأميركي"ة.

وأهاب الرئيس السنيورة بالمجتمع الدولي العمل على" إيقاف هذا الاجرام المتمادي بحق الأبرياء، والانتهاك المستمر لحقوق الانسان، وللقانون الدولي، وللشرائع الدولية وللسلام والأمن الدوليين".

وختم الرئيس السنيورة بالتوجه بالتعزية الحارة لعائلة الشهداء الأبرياء وللبنانيين جميعاً، والتمني بالشفاء العاجل للجرحى المصابين.