تقدم الرئيس فؤاد السنيورة ب"التعزية الحارة"، باستشهاد ضابط وعسكريين في الجيش وإصابة عدد من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر، أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، وذلك في منطقة بريقع - النبطية.

واعتبر الرئيس السنيورة أن "الشهداء انضموا، إلى قافلة شهداء لبنان، وهم الذين سقطوا على طريق استعادة الدولة لسلطتها وتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، وهي المسيرة الزاخرة بالتضحيات الجسام، والتي ستستمر إلى لحظة سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية".

وختم: "نقف بحزن والم إلى جانب عائلات الشهداء، آملين شفاء جراح المصابين في أسرع وقت".