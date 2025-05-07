استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في منزله في بلس بعد ظهر اليوم، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد، بحضور رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر والمستشار الدكتور ميرزا حسن والسيدة منيرة العرب من الصندوق والدكتور إبراهيم شحرور.

وتركز البحث على المشاريع الإنمائية التي يمولها الصندوق في لبنان ومن ذلك ما يتعلق بمشاريع الكهرباء والمياه، والمياه المبتذلة والطرق وغيرها وذلك إضافة إلى بحث عدد من المشاريع المستقبلية التي من الممكن ان يمولها الصندوق في لبنان.

كذلك تطرق البحث الى مشروعين يمولهما الصندوق في مدينة صيدا وهما مركز مكافحة الإدمان ومركز جمعية جامع البحر الخيرية في صيدا والمتحف التاريخي لمدينة صيدا.

وشكر السنيورة "إدارة الصندوق العربي على الاهتمام الكبير الذي يوليه الصندوق للبنان من اجل تعزيز نهوضه واستقراره".