Jun 24, 2025 9:13 AMClock
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السلطة القضائية الإيرانية: جزء من المبنى الإداري لسجن "إيفين" الإيراني تضرر في ضربة إسرائيلية أمس بدون وقوع إصابات

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