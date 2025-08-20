Aug 20, 2025 4:27 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

السلطة الفلسطينية: مخطط "إي 1" الاستيطاني يحوّل الضفة الغربية إلى سجن ويقطّع أوصالها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o