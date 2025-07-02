Jul 2, 2025 12:55 PMClock
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السلطات المغربية تعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش" تنشط بين تطوان وشفشاون

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