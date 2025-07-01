Jul 1, 2025 1:42 PMClock
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السلطات الإيرانية تقرر منع دخول الأجانب إلى 14 مدينة وقرية في محافظة أصفهان

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