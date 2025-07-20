Jul 20, 2025 12:14 PMClock
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السلطات الأوكرانية: 3 قتلى و15 جريحاً في هجمات روسيّة على مقاطعات شرقي وجنوبي أوكرانيا

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