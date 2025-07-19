Jul 19, 2025 9:02 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

السلطات الأوكرانية: هجمات جوية روسية في منطقة بافلوغراد شرقي دنيبرو وأوديسا ألحقت أضرارا بالغة بالبنى التحتية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o