المركزيةـ بعد أيام قليلة على وصوله إلى باريس، وفي اليوم التالي لتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقبل السفير اللبناني الجديد في فرنسا، ربيع الشاعر، في مقر السفارة (فيلا كوبرنيك)، الاعلاميين اللبنانيين المعتمدين في فرنسا من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية.

تخلل اللقاء حوارات غير رسمية حول العلاقات اللبنانية - الفرنسية، والوضع في لبنان، والمساعدة الفرنسية في مختلف المجالات، لا سيما في جنوب لبنان، حيث تمكنت باريس اخيرا من التجديد لقوات اليونيفيل في مجلس الامن.

كما حضر اللقاء القائم بالأعمال المنتهية ولايته زياد طعان، إلى جانب طاقم السفارة كاملاً.