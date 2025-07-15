المركزية - قام وفد من تجمع اللجان والروابط الشعبية بزيارة وداعية الى سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور في مقر السفارة حيث ضم الوفد المنسق العام للتجمع معن بشور، رئيس جمعية شبيبة الهدى مأمون مكحل، مدير العلاقات الدولية في المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن نبيل حلاق، منسق الحملة الاهلية لنصرة فلسطين وقضايا الامة د. ناصر حيدر، امين سر اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، منسق خميس الاسرى يحيى المعلم، وعضو اللجنة الأسير المحرر هاشم إبراهيم.

وأكد بشور باسم الوفد " العلاقة الوثيقة والممتدة الى عقود مع السفير دبور الذي كان حريصا على العلاقة التاريخية بين شعب فلسطين ولبنان كما خير متفهم لظروف الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الصهيوني واحترام السيادة الوطنية" .

وأشاد " بالمميزات الأخلاقية والوطنية العالية للسفير دبور والتي مكنتّه من ان يلعب دوراً هاماً وفعالاً سواء على صعيد العلاقات اللبنانية- الفلسطينية او على صعيد العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية حيث حظي بثقة الجميع، وسيستمر في خنادق النضال ملتزماً وعلى عهد الاحرار حتى تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني".

بدوره شكر السفير دبور للوفد زيارته، مشيداً ب"العلاقة التاريخية التي تربط تجمع اللجان بفلسطين وثورتها وقادتها التاريخيين على امتداد العقود السابقة محيياً سمة الوفاء التي يتمتع بها التجمع والتي هي جزء من التزامه الوطني والقومي وبموقع فلسطين في برامجه ورؤاه" .