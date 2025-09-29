زار سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، اليوم، الوزيرة السابقة الدكتورة مي شدياق، في منزلها في منطقة الدكوانة.

و افادت السفارة السعودية في بيان بانه"جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وعرض لأبرز المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

وفي نهاية اللقاء قدم السفير بخاري للدكتورة شدياق ميدالية سفارة المملكة في لبنان، تقديرا لجهودها ومواقفها الوطنية والسيادية الثابتة، من أجل تعزيز وصون وحدة لبنان".