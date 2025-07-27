اعتبر سفير المملكة المغربية في لبنان محمد إكرين أن "لبنان هو حلم كل عربي يسعى لأن يعيش التعايش والحداثة، لأنه رسالة". مشيرا الى أن "الغمامة الغامقة التي خيّمت على العلاقات بين البلدين منذ خمس سنوات، قد بدأت بالانقشاع، اذ ان هناك وضعا جديدا في لبنان نحيّيه، مع الاخذ في الاعتبار كل الاحتياطات الضرورية لحماية المغرب ضمن قراراتنا السيادية" .

كلام السفير إكرين جاء ضمن مقابلة عبر "اذاعة لبنان" لمناسبة "عيد العرش المغربي" مع الزميلة وداد حجّاج، بحضور المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة.

وأوضح السفير إكرين ان "مسألة حصول اللبنانيين على التأشيرات الى المغرب، ليست مسألة سياسية، بل لوجود تخوفات. لان المغرب لديه مسطرة اعتبارات واقعية تفرض نفسها والامور واضحة للجميع. لكن في المقابل فإننا نقوم بتسهيل الامور لاكبر عدد ممكن للبنانيين عبر دراسة الملف الشخصي لكل شخص بشكل فردي وليس لمجموعات"، معلنا أنه "اصبح بإمكان اللبنانيين الحاصلين على تأشيرة لمئة وعشرين بلدا- بما فيها الشنغن- الحصول على تأشيرة فور تقديمها اونلاين خلال مدة ٧٢ ساعة، سواء قام اللبناني بتقديمها من لبنان او خارجه" .

وردا على سؤال عن مجيء المغربيين للسياحة في لبنان قال إنه "بعد التواصل مع اكثر من ٣٠ وكالة سياحية، والخطوط الجوية الملكية المغربية، وجدنا ان هناك نوعا من السياحة لا يجدها المغربي الا في لبنان، وهي سياحة الترفيه العائلية والدينية المتنوعة، مع وجود اللغة العربية" .

وعن العلاقة مع لبنان، اشار الى ان "الديبلوماسية المغربية مبنية على اساس التعاون والتضامن وعدم التدخل بأي من الشؤون الداخلية لأي بلد، بخاصة البلدان الشقيقة، لكن عدم التدخل لا يعني عدم الاحتماء والمتابعة. ونحن نفرح لكل إنجازات لبنان، ونحزن لأي شئ يمسه. ومستعدون دائما للمساعدة اذا ما تم الطلب منا ذلك عبر القنوات المؤسساتية كما حصل بعد انفجار مرفأ بيروت، حيث تم تقديم المساعدات ضمن الامكانيات ومن دون ضجيج الى لبنان والجيش اللبناني، وعبر مساعدات شخصية من جلالة الملك المغربي محمد السادس".

وفي الختام، اعرب السفير اكرين عن حزنه العميق لفقدان لبنان "احد اعمدة الابداع العربي بوفاة الفنان زياد الرحباني"، موجها التعزية للشعب اللبناني ولوالدته السيدة فيروز" .