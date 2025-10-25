استقبل النائب فريد هيكل الخازن في دارته في القليعات، السفير المصري في لبنان علاء موسى وعقيلته السيدة لارا، حيث أقام على شرفهما مأدبة عشاء حضرها عدد من الفاعليات السياسية والاجتماعية والإعلامية.

تخلّل اللقاء جلسة حوارية تناولت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وشدّدت على أهمية استمرار الدور المصري الداعم للحوار والاستقرار في لبنان.

وفي مستهل اللقاء، عبّر السفير علاء موسى عن شكره وتقديره للنائب الخازن وعقيلته السيدة منى على حسن الاستقبال، مشيراً إلى أنّ “الدبلوماسي يواجه دائماً تحدّي الاندماج في البيئة التي يعمل فيها، لكن عندما يلقى هذا القدر من الانفتاح والمودة، يصبح أداء مهامه أكثر سهولة وفاعلية”.

كما أكد أنّ مصر تنظر إلى لبنان بكثير من الحب والتقدير، وتحرص على دعم وحدة اللبنانيين واستقرارهم، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين.

من جهته، رحّب النائب الخازن باسمه وباسم عقيلته وعائلته، بالسفير موسى وعقيلته، مثمّنًا الدور المحوري الذي تؤديه مصر في دعم لبنان واستقراره، ولا سيما بعد الموقف الواضح الذي عبّر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفض هجرة الفلسطينيين من غزة إلى صحراء سيناء والبقاء في أرضهم.

وأكّد الخازن أنّ مصر كانت ولا تزال تمثّل عمقاً عربياً وإسلامياً أساسياً للبنان والمنطقة، مشيداً بالدور الفاعل الذي تقوم به القاهرة من خلال اللجنة الخماسية، والذي أسهم في تعزيز حضورها في الساحة اللبنانية بوضوحها وشفافيتها ومخاطبتها الصريحة للبنانيين.