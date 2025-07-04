Jul 4, 2025 5:46 PMClock
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السفير المصري علاء موسى بعد اجتماعه مع الرئيس عون: إشارات إيجابية في موضوع حصرية السلاح، والرئيس عون يتولى الأمور التفصيلية ويضع اهتماماً كبيراً لمعالجتها

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