المركزية - إستقبل رئيس إتحاد بلديات صيدا الزهراني رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو على رأس وفد ضم مستشار السفير للشؤون العسكرية هنري سينومان، ومسؤول البروتوكول زاهر أبي راشد، وذلك بحضور نائب الرئيس أحمد عكرة، وأعضاء المجلس البلدي: محمد دندشلي وهشام حشيشو وأنجي العطروني السبع أعين، ومستشارة الرئيس حجازي وفاء شعيب.

إستهل ماغرو اللقاء بتهنئة حجازي بانتخابه رئيسا للبلدية ووللإتحاد كما هنأ أعضاء المجلسين المنتخبين، ثم جرى عرض مختلف الأوضاع في صيدا ومنطقتها والإطلاع على إحتياجاتها وتعزيز العلاقات المشتركة.

وإثر اللقاء قال حجازي: "اليوم كان اللقاء مع السفير ماغرو مهم جدا حيث تباحثنا في عدة أمور على المستوى العام ووضع البلد ووضع المدينة. وتطرقنا خلال الزيارة إلى خطة المجلس البلدي ومشاريع المدينة والتعاون المشترك مع المركز الثقافي الفرنسي والسفارة الفرنسية".

اضاف: "وضعنا السفير ماغرو في أجواء الدعم الذي تقدمه السفارة الفرنسية لعدة مشاريع في المدينة، وبخاصة في قطاعي الصحة والمياه، وستكون هناك زيارة لوفد فرنسي متخصص مع فريق عمل لبحث إمكانية دعم مشاريع جديدة تحتاجها صيدا ومنها دعم قطاع التعليم في المدينة وتعزيز العلاقات الثقافية مع المركز الثقافي الفرنسي.