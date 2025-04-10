المركزية- استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري الذي هنأ المفتي بعيد الفطر وتباحث معه في الشؤون اللبنانية،

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بان" السفير بخاري اكد خلال اللقاء ان المملكة العربية السعودية حريصة ان يكون لبنان آمنا ومستقرا وموحدا تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية انطلاقا من اتفاق الطائف"، وشدد على ان "قوة لبنان في وحدته الوطنية وتعاونه مع أشقائه العرب وأصدقائه".

من جهته اعتبر المفتي دريان ان "لبنان يعيش مرحلة جديدة في التعاطي البناء الداخلي والخارجي بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وينبغي ان تعزز في التعاون والتضامن وتبادل الثقة لكي ينهض لبنان من أزماته المتراكمة".

وقال: "المملكة العربية السعودية هي في طليعة الدول التي تساند لبنان وشعبه في شتى المجالات، والمملكة هي صمام أمان للدول العربية كافة من دون استثناء ومنها لبنان".

ايضا، استقبل دريان في دار الفتوى، سفير تركيا في لبنان مراد لوتام وتم استعراض آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والعربية، اضافة الى العلاقات بين البلدين.

واستقبل دريان على التوالي: الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، فالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس ونائبه العميد مرشد سليمان وتم التداول في القضايا الأمنية والعامة.

مجلس القضاء الشرعي الأعلى

من جهة أخرى، عقد مجلس القضاء الشرعي الأعلى اجتماعا برئاسة رئيسه المفتي دريان في دار الفتوى، في حضور رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ محمد عساف ورئيس المحكمة الجعفرية العليا الشيخ محمد كنعان والمفتشين والمدعين العامين في المحكمتين السنية والجعفرية، ودرس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واطلع على سير العمل في المحاكم السنية والجعفرية، وأعطى المجلس توجيهاته وإرشاداته بالإسراع في إنجاز المعاملات وتقديم كافة التسهيلات الإدارية التي تهم المواطن.

وأعلن مجلس القضاء، في بيان، انه "سيتم يوم السبت المقبل المقابلة الشخصية لوظيفة قاض شرعي في المحاكم الشرعية السنية لملء ستة مراكز شاغرة، على أن يتبعها لاحقا مباراة خطية للمقبولين في المقابلات الشخصية وبعدها الشفوية".



وأكد المجلس "ان المباراة ستجرى وفقا للأصول وستعتمد الكفاءة في اختيار الناجحين بعيدا عن أي تدخلات أو وسائط".