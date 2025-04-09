Apr 9, 2025 4:48 PMClock
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السفير الروسي لدى واشنطن: الاجتماع الأميركي الروسي في اسطنبول سيبحث استعادة ممتلكاتنا الدبلوماسية المصادرة

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