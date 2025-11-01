1:43 PMClock
أبرز الأحداث
السفير الروسي لدى طهران لوكالة "فارس" الإيرانية: لن ترضخ روسيا أبداً للضغوط الأجنبية أو الخارجية ولن تبحث عن بديل لعلاقتها مع إيران

